Под угрозой выживание: климатолог предупредил украинцев о возможной катастрофе

Погода в Украине может стать непредсказуемой и неконтролируемой / Фото pixaby

Мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет. Такой неутешительный прогноз сделал председатель Украинской климатической сети Илья Еременко.

По его словам, уже сейчас погода в Украине такая, что осадки выпадают неравномерно, поэтому растения пересушены, из-за чего происходит их возгорание. Другая крайность – чрезмерные осадки , с которыми не справляются наши системы дождевой канализации. Например, в некоторых городах после ливня вода может стоять глубиной в метр.

По мнению Еременко, существует определенный предел, после которого изменения климата станут непредсказуемыми и неконтролируемыми.

"Пока мы эту границу не перешли, у нас есть ближайшие 10 лет для того, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений. Это важно, ведь напрямую связано с выращиванием пищи", – сказал климатолог в интервью УНН.

Еременко добавил, что человечество развивалось в условиях стабильного климата, но если произойдут кардинальные изменения, то они поставят под угрозу выживание людей.

Напомним, ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, как глобальные изменения климата отразятся на погодных условиях в Украине.

В свою очередь, завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГосЧС и НАН Украины, доктор наук Вазира Мартазинова предупредила, что в 2020-м погода в Украине готовит удары. В частности, в нашей стране в течение каждого месяца будут перепады температуры - от холода к теплу.