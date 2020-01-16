Климатолог предупредила о "погодных ударах" в 2020-м

В 2020-м в Украине будут резкие перепады температуры, спрогнозировала климатолог / УНИАН

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова предупредила, что в 2020-м в нашей стране на протяжении каждого месяца будут перепады температуры - от холода к теплу.

В украинском государстве ожидается мягкая зима, затяжная весна и жаркое лето с минимальным количеством осадков, привел прогноз эксперта Обозреватель.

Климатолог добавила, что резкие перепады температуры воздуха вероятны каждые пять-шесть дней, а самые сложные регионы - Карпаты и Западная Украина - там и в юго-восточных областях возможны наводнения.

"…При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", - отметила она.

Ранее синоптик черниговского областного Гидрометцентра Татьяна Черная говорила, что в январе температура в Украине на семь градусов превысила средние показатели на это время года.