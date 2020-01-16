В апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на весну

Температура в Украине на 7 градусов превышает средние показатели / meteovesti.ru

В январе температура в Украине на 7 градусов превышает средние показатели на это время года, заявила синоптик черниговского областного Гидрометцентра Татьяна Черная.

"Еще для декабря, можно сказать, это было нормальное явление. Но для января ... выделить какие-то отдельные годы, когда было тепло в течение всего месяца, а оно так и будет, такого еще не было", - сказала она.

По ее словам, стабильное потепление, длящееся весь месяц, встречается впервые, а его причиной стал перенос воздушных масс.

Синоптик рассказала, что когда установится устойчивый перенос арктических масс, тогда можно ждать холодной зимы.

Читайте такжеАтака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 годуВместе с тем она предупредила, что в Украину идут воздушные массы с Атлантики и юго-запада Европы, что обусловлено парниковым эффектом.

"Меняется глобальный перенес воздушных масс, он же не просто так. Все это связано с изменением в атмосфере. Повышение углекислых газов, так называемых парниковых", - пояснила специалист.

В то же время синоптики не исключают, что холодом может накрыть и апрель, а сейчас же наслаждаемся "зимним" минусом можно только ночью.

Днем незначительное похолодание возможно только после 23 января. Под похолоданием имеется в виду, что столбик термометра хотя бы опустится с плюса и нуля - к минусу.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в 2020 году в Украине начало весны будет очень холодным, а сильные морозы продержаться до середины марта. Первые два летних месяца 2020 года также будут прохладными из-за частых дождей.