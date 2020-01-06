Западную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое предупреждение

В Карпатах ожидается сход лавин

В понедельник и вторник, 6 и 7 января, в связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидается снеголавинная опасность.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области", - говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

При этом в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Кроме того, опубликовано предупреждение о возможности схода лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

/ @lavyny.official

Также отмечается, что в Карпатах высота снежного покрова местами превысила 60 сантиметров.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 года на Сл (снеголавинной станции) Пожижевская: температура воздуха: - 10,8 градусов, ветер: ветер, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный", - говорится в сообщении.

В то же время на Сл Плай температура воздуха достигает - 10,3 градусов, ветер северный, скорость 5-8 м/с.

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"Есть облачность. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен", - добавили в Укргидрометцентре.

/ @lavyny.official

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на весь 2020 год.