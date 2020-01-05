От морозов до +4°: синоптик дала неожиданный прогноз на Рождество

На Рождество в Киеве ожидается до -6 градусов / Reuters

В понедельник, 6 января, антициклон из центра Европы обусловит по всей Украине преимущественно сухую погоду, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза, днем в понедельник 0-3 градуса мороза, на юге и востоке, а также в некоторых центральных областях до + 2 + 4 градусов.

"На Рождество существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю", - написала она в Facebook.

По прогнозу синоптика, в ночь на понедельник ожидается мокрый снег, снизится температура воздуха.

"Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза. На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4 -6 градусов, днем около нуля", - добавила Диденко.

Напомним, ранее украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 году.