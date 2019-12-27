От морозов до потепления: синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год

В Украине прогнозируют мокрый снег / Reuters

29-30 декабря в Украине ожидается похолодание, температура воздуха понизится до "небольших минусов", рассказала синоптик Наталья Диденко.

"А как раз днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет", - написала она в Facebook.

Синоптик подчеркнула, что в субботу, 28 декабря, ожидается сильный ветер: "Кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) ожидаются завтра осадки в виде мокрого снега и дождя".

По ее прогнозу, на Востоке Украины, в Днепре, Кропивницком, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму ожидаются дожди.

"В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0 + 2 градуса", - добавила Диденко.

Напомним, ранее сообщалсоь о том, что в Киеве был установлен новый погодный рекорд.