"Точки невозврата": климатологи предрекли человечеству "настоящий ад"

Глобальное потепление / tourblogger.ru

Климатологи считают, что эпоха глобальных климатических катастроф может наступить уже в 2030 году. По мнению ученых, на планете "начнется настоящий ад" уже через 10 лет.

При этом авторы указали на всемирное потепление и жуткие пожары, которые "пожирают" леса Сибири, Австралии и Бразилии. По оптимистичным прогнозам, температура на планете поднимется на 1,5°C, но согласно новым моделям оценки - 5-7°C.

"Уже сейчас ледники Гренландии и Западной Антарктиды тают в несколько раз быстрее нормы. Начал разрушаться и Восточноантарктический ледовый щит, который казался неуязвимым к изменениям климата. Эксперты ООН предупреждают, что к концу века океаны поднимутся на 1,2 м. Кроме того, усилится частота и скорость штормов и ураганов", – пишет издание Хайтек.

Глобальные изменения в климате приведут к масштабному миграционному климату, потому что некоторые государства прекратят существование и 600-700 миллионов человек вынуждены будут переехать. Кроме того, таяние льдов Антарктиды и Гренландии приведет к увеличению уровня моря минимум на 20 м.

"Ученые предупреждают: времени предотвратить климатическую катастрофу почти не остается. Возможно, его даже меньше, чем нам кажется. Дело в том, что в системе мирового климата есть "точки невозврата", после пересечения которых процесс потепления начинает развиваться автоматически. Многие из них, человечество уже прошло", – отмечают ученые.

Как ранее сообщал Главред, синоптик Николай Кульбида припугнул, что климат в Украине изменился безвозвратно.