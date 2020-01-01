"Страшное повышение температуры": какой будет погода зимой и летом 2020 в Украине

Погода в Украине – какой будет зима и лето 2020 – синоптик дал пугающий прогноз / fishki.net

Прогноз погоды 2020 в Украине кого-то порадует, а кого-то и огорчит.

Синоптик Николай Кульбида припугнул, что климат в Украине изменился безвозвратно. Так что о снежных зимах стоит забыть – а к удушающе жаркому лету начать привыкать.

Украинцам следует забывать о холодных, снежных зимах, так как климат в последнее время изменился безвозвратно.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK.

По его словам, зима не может быть холодной "на 100%, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все похолодания". Так что никакой выпавший снег долго при таких температурах не пролежит.

"А лето у нас всегда будет жарким", – добавил Кульбида, посоветовав начать привыкать к таким прогнозам погоды.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, чем удивит погода в Украине в январе 2020 года. По данным синоптиков, в нашей стране будет немного теплее, чем на протяжении последних лет.