"Они погибнут": ученый предупредил о катастрофе из-за погодной аномалии

Зимняя аномалия связана с глобальным потеплением / pti4ka-feniks.livejournal.com

Из-за рекордно теплой погоды в декабре в Украине на улицах появились комары, пчелы и осы, а также зацвели подснежники и одуванчики.

Ученые утверждают, что это аномальное явление, которое связано с глобальным потеплением, ведь по климатическому циклу в Украине должны быть холодные зимы с температурой воздуха до -30 градусов.

"А вместо этого у нас в декабре 14 градусов выше нуля! Это последствия глобального потепления, которое произошло из-за деятельности человека. Оно наступает огромными темпами. И то, что проснулись насекомые – это плохо. Они думают, что сейчас весна. Вскоре могут ударить морозы и участь насекомых одна – они погибнут. Это неприятная новость, но апокалипсиса пока нет. Но катастрофические последствия будут. Лет через 10-20. Изменения климата станут причиной проблем в сельском хозяйстве. Имею ввиду наводнения и засухи, пожары. Пробуждение насекомых в декабре – это лишь первое предупреждение нам всем. Эта ситуация мониторится биологами и климатологами", - подчеркнул кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела энтомологии и научных фондовых коллекций Института зоологии НАН Украины Григорий Попов.

Он добавил, что некоторые из завезенных из-за рубежа в фурах и самолетах насекомых, могут заразить украинцев опасными тропическими болезнями, которые погибли бы в морозы, пишет Сегодня.

Читайте такжеАтака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 году

"Мы ничего не сможем сделать, кроме того, что будем готовы диагностировать новые болезни. Такие очаги уже есть во Франции, Германии, Северной Америке. Этот процесс пока что не остановить. Это не страшилка, это реальность. До территорий, граничащим с Украиной, вместе с комарами дошел вирус Зика, но в целом у нас в стране ситуация более-менее нормальная. У нас остались считанные годы, мы должны подготавливать врачей, специализирующихся на лечении тропических болезней", - резюмировал Попов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе из-за рекордно теплой погоды прохожие на улицах наряжаются в шорты и футболки.