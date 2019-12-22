Шорты и футболки: в Одессе наблюдается аномально теплая зима

Местные СМИ фотографируют местных жителей, которые одеты практически по-летнему.
В Одессе в этом году зафиксирован аномально теплый декабрь, на улице держится теплая погода, а солнце не перестает светить по-летнему ярко.
Как сообщает Odessa.online, 19 декабря в Одессе было максимально теплым. Корреспондент издания фотографировал жителей, которые ходят в шортах и футболках.
Не все проявляли смелость в подборе гардероба, но куртки сняли в этот день очень многие. Накануне Нового года одесситы ходили в брюках и рубашках.
Также повсюду в городе во-весеннему распустились цветы. А особенно чувствуют тепло городские коты – они с удовольствием нежатся в лучах декабрьского теплого солнышка.
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Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине и предупредили, что в страну, наконец-то, идут снегопады.
Ранее синоптик напугал прогнозом погоды на Рождество в Киеве.