Коварный циклон: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

Какой будет погода в Украине / motto.net.ua

Погода в Украине на выходных будет чередовать морозы с оттепелью.

Если погоду в Украине 25 января определял антициклон с его "арктическими родственниками", то уже завтра к нас нагрянет циклон.

Погода в Киеве 25 января обещает морозы и ближе к вечеру снег. Подробнее читайте в нашем материале Новые морозы: синоптик рассказала, когда ждать арктических холодов.

К слову, по народным приметам, снег в Татьянин день предвещает дождливое лето.

Погода в Украине 26 января

Погода в Украине 26 января будет формировать циклон: ожидаются осадки и сильный ветер. Подробнее читайте в материале "Осадки, сильный ветер": Украину накроет новый циклон — синоптик.

Погода в Киеве 26 января будет облачной и снежной. Начнется мелкий снег идти ночью, к утру прекратится, но днем все начнется по-новой и продолжится до самого вечера. Ночью ожидается около -9 градусов, а днем – порядка -3 градусов.

Погода в Украине 26 января: карта

Погода в Украине 27 января

Погода в Украине 27 января станет более теплой. На западе выглянет солнце, а вот на севере и в центре продолжается снегопады. На юге и востоке ожидаются дожди, причем в восточных областях – со снегом.

Погода в Киеве 27 января будет пасмурной. Снег закончится к вечеру. Термометры покажут от -6 градусов ночью до -3 градусов днем.

Погода в Украине 27 января: карта

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019весна будет поздней.