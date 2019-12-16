В Киеве "вжарят" морозы: синоптик напугал прогнозом на Рождество

В Киеве скоро "вжарят" морозы, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в последний день 2019 года, во вторник, 31 декабря, ожидается пасмурная, прогнозируется небольшой мороз и снег, а перед Рождеством Христовым (отмечается 7 января) и после праздника "вжарят" морозы.

В столице 31 декабря минимальная температура ожидается -7 градусов, а 1 января - 5 градусов мороза, сообщает Gismeteo.

Синоптик добавил, что 2 января температура резко снизится - минимальная составит -10 градусов.

Накануне Рождества Христова - 6 января - будет еще холоднее, а на сам праздник и 8 января минимальная температура прогнозируется -23 градуса.

Погода в Киеве на месяц

/ Скриншот с gismeteo.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине 31 декабря в среднем температура будет 3…4 градуса мороза. Также эксперт предупредил, что на Рождество Христово возможны сильные морозы.