В Киеве "вжарят" морозы: синоптик напугал прогнозом на Рождество

Погода в январе 2020 в Киеве ожидается морозная.
Погода в Киеве в последний день 2019 года, во вторник, 31 декабря, ожидается пасмурная, прогнозируется небольшой мороз и снег, а перед Рождеством Христовым (отмечается 7 января) и после праздника "вжарят" морозы.
В столице 31 декабря минимальная температура ожидается -7 градусов, а 1 января - 5 градусов мороза, сообщает Gismeteo.
Синоптик добавил, что 2 января температура резко снизится - минимальная составит -10 градусов.
Накануне Рождества Христова - 6 января - будет еще холоднее, а на сам праздник и 8 января минимальная температура прогнозируется -23 градуса.
Погода в Киеве на месяц
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине 31 декабря в среднем температура будет 3…4 градуса мороза. Также эксперт предупредил, что на Рождество Христово возможны сильные морозы.