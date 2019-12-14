В Киеве серьезно потеплеет: синоптик назвал дату

В Киеве скоро серьезно потеплеет, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в ближайшие время не будет зимней - в субботу, 14 декабря, днем максимальная температура прогнозируется +4 градуса, в воскресенье и понедельник - 15-16 числа, - до +6.

Во вторник, 17 декабря, в столице ожидается до +8 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптика, 15 числа в Киеве будет дождливо - днем и ночью прогнозируются осадки.

Погода в Киеве 14-17 декабря:

14 декабря: днем +2…+4 градуса;

15 декабря: ночью +1…+3, днем +4…+6;

16 декабря: ночью +1…+3, днем +4…+6;

17 декабря: ночью +1…+3, днем +6…+8.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду в Украине на Новый год 2020. Эксперт сообщил, что днем 31 декабря средняя температура воздуха составит -3…-4 градуса.