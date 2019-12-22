Мерзейшая погода: по Украине объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение / УНИАН

В воскресенье, 22 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Укргидрометцентра. Днем - в восточных, ряде центральных областей, в Карпатах и в южных регионах порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а на высокогорье - 25-28 метров в секунду.

Такой прогноз полностью соответствует I уровню опасности. Далее, утром в понедельник, 23 декабря, ожидаются дожди по всей территории Украины. Однако к 12.00 картина погоды изменится категорически, поскольку потоки ветра усилятся. Кроме того, синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие три дня.

Напомним, ранее синоптик напугал прогнозом погоды на Рождество в Киеве.