"Зимы не будет": климатолог дала пугающий прогноз для Украины

В Украине лето и осень станут более засушливыми / Reuters

Глобальные изменения климата отразятся на погодных условиях в Украине, заявила заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По ее прогнозу, в ближайшее время, в отдельные годы зимы в Украине будут морозными и снежными, в то же время количество теплых зим станет увеличиваться.

Она также предупредила, что количество осадков в Украине останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон.

Читайте такжеУдарят морозы, раскалит жара: синоптик дал неожиданный прогноз на весну-2020"Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины", - подчеркнула эксперт в интервью Фактам.

Прогнозируя период наступления в Украине климатической зимы, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля, климатолог отметила: "Все идет к тому, что, начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет".

В то же время она сообщила, что согласно долгосрочным прогнозам, сильных морозов в нынешний холодный сезон в Украине уже не предвидится.

"Зимняя погода (это когда температура стабильно держится ниже нуля) в нынешнем сезоне продлилась меньше двух недель. Напомню, зима фактически началась 21 ноября, однако уже через неделю отступила, и на два с лишним месяца установилась осенняя бесснежная погода с небольшими плюсовыми температурами. В начале февраля зима наконец вновь заявила о себе, но лишь на несколько дней", - добавила Краковская.

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Напомним, ранее украинцев предупредили о резком потеплении.