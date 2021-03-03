Прохладно будет даже в мае: синоптик расстроил прогнозом на весну

Украинцам не "светит" ранняя весна, считает синоптик / goodfon.ru

Погода в Украине в начале марта 2021 будет холодной. В Международный женский день, 8 марта, в ряде областей вероятны ночные морозы, ледяные дожди и снег.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, с 3 по 7 марта в Украине может быть до 5-7 градусов мороза ночью. Температура воздуха днем будет переменчивой до конца месяца, передает Апостроф.

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Погода в Украине в апреле также будет с ночными "минусами" до 1-3 градусов. Синоптик не обещает резкого потепления.

"Средина апреля будет более прохладной, а последняя неделя месяца будет ветреной, прохладной и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - считает Горбань.

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Какой будет погода в Украине в мае

Синоптик прогнозирует, что жары не стоит ждать и в последний месяц весны, поскольку ожидаются несколько волн похолодания.

"Пасха 2021 выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным, и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - резюмировал синоптик.

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