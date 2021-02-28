Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом

В начале весны в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица.
В Украине начало весны будет морозным, а до 7 марта столбики термометров опустятся до -7 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
В комментарии Апострофу он уточнил, что точный прогноз дать сложно из-за обильных снегопадов, которые обрушились на Украину в феврале.
"Очень много выпало снега и таять он будет очень долго", - подчеркнул синоптик.
В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что в начале весны в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.
Синоптики прогнозируют, что осадки выпадут уже в ночь на понедельник, 1 марта, в Правобережной Украине и на крайнем востоке страны.
Читайте такжеСиноптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза2-3 марта небольшой мокрый снег ожидается в восточных и северо-восточных областях и умеренный – в Карпатах. На остальных территориях – преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, – местами гололедица.
Температура ночью от +3 до -3, во вторник на востоке страны – до -6 градусов мороза, днем – до +1 +7 градусов (на Закарпатье), 2 марта во всех областях синоптики прогнозируют +6 +12 градусов.
Прогноз погоды в Украине:
- Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание.
- Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег.