Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом

В начале марта в Украине прогнозируют морозы / УНИАН

В Украине начало весны будет морозным, а до 7 марта столбики термометров опустятся до -7 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

В комментарии Апострофу он уточнил, что точный прогноз дать сложно из-за обильных снегопадов, которые обрушились на Украину в феврале.

"Очень много выпало снега и таять он будет очень долго", - подчеркнул синоптик.

В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что в начале весны в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Синоптики прогнозируют, что осадки выпадут уже в ночь на понедельник, 1 марта, в Правобережной Украине и на крайнем востоке страны.

Читайте такжеСиноптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза2-3 марта небольшой мокрый снег ожидается в восточных и северо-восточных областях и умеренный – в Карпатах. На остальных территориях – преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, – местами гололедица.

Температура ночью от +3 до -3, во вторник на востоке страны – до -6 градусов мороза, днем – до +1 +7 градусов (на Закарпатье), 2 марта во всех областях синоптики прогнозируют +6 +12 градусов.

Прогноз погоды на 1 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине: