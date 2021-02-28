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Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом

28 февраля 2021, 19:58

В начале весны в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица.

зима, мороз
В начале марта в Украине прогнозируют морозы / УНИАН

В Украине начало весны будет морозным, а до 7 марта столбики термометров опустятся до -7 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

В комментарии Апострофу он уточнил, что точный прогноз дать сложно из-за обильных снегопадов, которые обрушились на Украину в феврале.

"Очень много выпало снега и таять он будет очень долго", - подчеркнул синоптик.

В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что в начале весны в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Синоптики прогнозируют, что осадки выпадут уже в ночь на понедельник, 1 марта, в Правобережной Украине и на крайнем востоке страны.

Читайте такжеСиноптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза2-3 марта небольшой мокрый снег ожидается в восточных и северо-восточных областях и умеренный – в Карпатах. На остальных территориях – преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, – местами гололедица.

Температура ночью от +3 до -3, во вторник на востоке страны – до -6 градусов мороза, днем – до +1 +7 градусов (на Закарпатье), 2 марта во всех областях синоптики прогнозируют +6 +12 градусов.

Прогноз погоды на 1 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине:

  • Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание.
  • Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег.
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