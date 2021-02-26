Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта

Какой будет погода в первые дни марта / pixabay

Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег.

Однако, по прогнозу синоптиков, начало весны будет достаточно теплым. Лишь 1 марта погоду подпортят неприятные осадки, но потом начнет теплеть и будет сухо.

В понедельник, 1 марта, будут дожди с мокрым снегом частично на западе страны, в центре и в Черниговской области. При этом почти везде будет 2-4 градуса тепла днем и от -1 до +1 ночью. В Киеве 2-4 тепла и мокрый снег.

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Во вторник, 2 марта, резко потеплеет, особенно в западных областях – там до +10. В центре и на юге до +8, на востоке и севере – 3-6 градуса тепла. Осадков нигде не прогнозируется. В столице 4-6 тепла и сухо.

В среду, 3 марта, температура воздуха будет такой же, как и днем ранее. Лишь на юге потеплеет до +10. И снова без осадков.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: