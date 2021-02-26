Синоптики предупредили о новой волне похолодания в Украине

Погода в Украине будет снежной 27 февраля / goodfon.ru

Погода в Украине в последние выходные зимы будет морозной и снежной. Испортится синоптическая ситуация уже 27-28 февраля, а вот пятница, 26-го порадует рекордным теплом.

Как говорят синоптики, 26 февраля Украина станет одной из самых теплых стран в Европе.

"Температура воздуха 26-го февраля в течение дня в западной ее части будет достигать +10+16 градусов! На остальной территории также воробьям можно весело чирикать, ожидается +7+12 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня осадки маловероятны, временами будет солнечно. Однако западный ветер будет задувать за воротник. Днем в столице предполагается около +10 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра также прогнозируют, что похолодание с осадками придет в страну уже 27-28 февраля.

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В страну ворвется атмосферный фронт с дождями, а на востоке - дожди с мокрым снегом. Температура днем +2... +8, ночью +1... +5, а в восточных областях -1... +2.

В Киеве дождь, днем +4... +6, ночью +1... +3 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: