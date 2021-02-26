Синоптики предупредили о новой волне похолодания в Украине

Похолодание с осадками придет в страну уже 27-28 февраля.
Погода в Украине в последние выходные зимы будет морозной и снежной. Испортится синоптическая ситуация уже 27-28 февраля, а вот пятница, 26-го порадует рекордным теплом.
Как говорят синоптики, 26 февраля Украина станет одной из самых теплых стран в Европе.
"Температура воздуха 26-го февраля в течение дня в западной ее части будет достигать +10+16 градусов! На остальной территории также воробьям можно весело чирикать, ожидается +7+12 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня осадки маловероятны, временами будет солнечно. Однако западный ветер будет задувать за воротник. Днем в столице предполагается около +10 градусов.
Синоптики Украинского гидрометцентра также прогнозируют, что похолодание с осадками придет в страну уже 27-28 февраля.
Читайте такжеВ Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам
В страну ворвется атмосферный фронт с дождями, а на востоке - дожди с мокрым снегом. Температура днем +2... +8, ночью +1... +5, а в восточных областях -1... +2.
В Киеве дождь, днем +4... +6, ночью +1... +3 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.