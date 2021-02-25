До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области

Погода в Украине завтра на части территории будет очень теплая, поделились синоптики.
Самая теплая погода в Украине в пятницу днем, 26 февраля, ожидается в западной части – 10…16 градусов тепла.
Самая низкая дневная температура светит востоку и северо-востоку украинского государства – 5…9 тепла, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.
Эксперт отметила, что на остальной части Украины днем прогнозируется +7…+12 градусов.
"Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту заключительную февральскую пятницу", – добавила Диденко.
В Укргидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Украины на 26 февраля.
По сведениям синоптиков, самая высокая температура днем – 16…18 тепла – будет в таких областях:
- Закарпатской;
- Львовской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой.
- Ранее в Гидрометцентре поделились прогнозом погоды для Киева на 26 февраля. Синоптики отметили, что максимальная дневная температура может составить +11 градусов, серьезные осадки не ожидаются.
- Напомним, в Украине в середине февраля был серьезный мороз, и выпало много снега. Потом резко пришло потепление. Синоптики предупредили, что 27 числа в нашу страну придет атмосферный фронт и принесет дожди, температура воздуха снизится.
Автор: Екатерина Присяжнюк