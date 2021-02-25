До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области

Западным областям Украины Наталья Диденко спрогнозировала до +16 градусов / Reuters

Самая теплая погода в Украине в пятницу днем, 26 февраля, ожидается в западной части – 10…16 градусов тепла.

Самая низкая дневная температура светит востоку и северо-востоку украинского государства – 5…9 тепла, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.

Эксперт отметила, что на остальной части Украины днем прогнозируется +7…+12 градусов.

"Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту заключительную февральскую пятницу", – добавила Диденко.

В Укргидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Украины на 26 февраля.

По сведениям синоптиков, самая высокая температура днем – 16…18 тепла – будет в таких областях:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой.

Западным областям Украины синоптики спрогнозировали до +18 градусов / meteo.gov.ua