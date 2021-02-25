УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области

25 февраля 2021, 15:20

Погода в Украине завтра на части территории будет очень теплая, поделились синоптики.

Западным областям Украины спрогнозировано до +16 градусов
Западным областям Украины Наталья Диденко спрогнозировала до +16 градусов / Reuters

Самая теплая погода в Украине в пятницу днем, 26 февраля, ожидается в западной части – 10…16 градусов тепла.

Самая низкая дневная температура светит востоку и северо-востоку украинского государства – 5…9 тепла, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.

Эксперт отметила, что на остальной части Украины днем прогнозируется +7…+12 градусов.

"Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту заключительную февральскую пятницу", – добавила Диденко.

В Укргидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Украины на 26 февраля.

По сведениям синоптиков, самая высокая температура днем – 16…18 тепла – будет в таких областях:

  • Закарпатской;
  • Львовской;
  • Ивано-Франковской;
  • Черновицкой.
Западным областям Украины спрогнозировано до +18 градусов
Западным областям Украины синоптики спрогнозировали до +18 градусов / meteo.gov.ua
  • Ранее в Гидрометцентре поделились прогнозом погоды для Киева на 26 февраля. Синоптики отметили, что максимальная дневная температура может составить +11 градусов, серьезные осадки не ожидаются.
  • Напомним, в Украине в середине февраля был серьезный мороз, и выпало много снега. Потом резко пришло потепление. Синоптики предупредили, что 27 числа в нашу страну придет атмосферный фронт и принесет дожди, температура воздуха снизится.

прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Климатолог предупредила украинцев об аномальном летеКлиматолог предупредила украинцев об аномальном лете Украинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градусаУкраинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градуса До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит морозДо -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз Украину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионыУкраину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионы В Украине снова ударят морозы и пойдет снегВ Украине снова ударят морозы и пойдет снег
Следующий материал

Последние новости

16:48
В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам
16:48
Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь Видео
16:45
Cyberpunk 2077 продолжает обрастать новыми проблемами Видео
16:25
До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Видео
16:19
Украина сделала дрон-"камикадзе" для ударов по боевикам и россиянам
Реклама
16:17
Экс-министру Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении нынешнего "слуги народа"
16:15
Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера Видео
16:02
Как правильно варить вареники — самый быстрый рецепт Видео
15:50
В Укртелекоме и Киевстаре ответили на требование блокирования Telegram-каналов Видео
15:42
Раскрыта судьба многострадального экшена Anthem от BioWare Видео
15:20
До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области Видео
15:19
"Кормить свиней не собираюсь": в Кривом Роге в школе вспыхнул скандал из-за подарка учителю Видео
15:09
Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата Видео
15:09
Попытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в Армении Видео
15:01
Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании Видео
15:00
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
14:44
Samsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – список
14:12
Момент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет" мнение
14:11
Дивный изменчивый мир – вышел новый трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
13:48
Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни Видео
Реклама
13:34
В Украине суд потребовал заблокировать LiveJournal, РБК и еще сотни сайтов Видео
13:24
В проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила
13:10
Анонсирована новая королевская битва во вселенной PUBG Видео
13:02
Медведчук в 2014 году рассказал Суркову о "мандате" от Порошенко по обмену пленными на Донбассе Видео
12:58
В Украине Шарий объявлен в розыск Видео
12:47
Врачи назвали хронический бронхит ранним предупреждающим знаком смертельной болезни Видео
12:36
Добавки для похудения: два ингредиента показали впечатляющие результаты Видео
12:35
Бренд Anker опередил Apple и выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Фото Видео
12:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
12:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
12:04
Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером
12:01
Азовсталь получил международный сертификат
11:23
В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Видео
11:18
Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода Видео
10:44
В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом Видео
10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы Видео
10:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
Реклама
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
09:54
Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Видео
09:30
Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине Видео
08:48
В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков Видео
08:39
Байден отменил очередной резонансный указ Трампа Видео
08:35
Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС мнение
08:10
Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать Видео
07:44
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
07:37
В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять