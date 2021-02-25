В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик

Для столицы составлен весенний прогноз погоды.
Погода в Киеве в четверг днем, 25 февраля, прогнозируется весенняя – максимальная температура может составить +8 градусов.
На следующий день – в пятницу, 26 числа, будет еще теплее, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики поделились, что в столице дневная температура воздуха может превысить отметку в +10 градусов.
В ближайшие дни серьезные осадки не ожидаются.
Прогноз для Киева на 25 февраля:
- Днем +6…+8, без существенных осадков.
Погода в Киеве завтра:
- Ночью +1…+3, без существенных осадков;
- Днем +9…+11, без серьезных осадков.
- Напомним, в середине февраля в Киев пришел серьезный мороз, ночью местами было ниже -20 градусов, выпало много снега. Снег спровоцировал коллапс на дорогах. Потом в столице резко потеплело.
- Синоптики предупреждали, что 27 февраля в Украину ворвется атмосферный фронт и принесет дожди. По сведениям Укргидрометцентра, в Киеве 27 февраля снизится дневная температура – максимум ожидается до +6, и будет дождь.
Автор: Екатерина Присяжнюк