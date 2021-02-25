В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик

В Киеве в пятницу ожидается до +11 / УНИАН

Погода в Киеве в четверг днем, 25 февраля, прогнозируется весенняя – максимальная температура может составить +8 градусов.

На следующий день – в пятницу, 26 числа, будет еще теплее, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики поделились, что в столице дневная температура воздуха может превысить отметку в +10 градусов.

В ближайшие дни серьезные осадки не ожидаются.

Прогноз для Киева на 25 февраля:

Днем +6…+8, без существенных осадков.

В столице в пятницу ожидается до +11 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве завтра:

Ночью +1…+3, без существенных осадков;

Днем +9…+11, без серьезных осадков.

В Киеве 26 февраля ожидается до +11 / meteo.gov.ua