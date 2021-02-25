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В Украину на выходных нагрянет резкое похолодание

25 февраля 2021, 01:06
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В субботу атмосферный фронт принесет похолодание и дожди почти во все области страны.

Погода
В Украину вернется похолодание / pixabay

Погода в Украине принесет сильное потепление с температурой до +15 градусов будет солнечно и малооблачно. Такая синоптическая ситуация ожидается в четверг и пятницу, а в субботу снова нагрянет атмосферный фронт с похолоданием и дождями.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, очаги ночных морозов все еще сохранятся на востоке и юго-востоке: здесь будет -2... -8 градусов, а в Луганской области -11... -13 мороза. На остальных территориях ночью от -3 до +2 тепла.

Днем 25 февраля температурные показатели тоже будут очень разными по всей территории: на западе, в Винницкой и Одесской области +10... +15, на востоке от -1 до +3 градусов, а на остальной территории +2... +8 тепла.

В Киеве в четверг синоптики прогнозируют днем +6... +8, ночью 0... +2, без осадков.

В пятницу, 26 февраля будет солнечный и очень теплый день, без осадков. Температура днем +9... +15, кроме востока - здесь +5... +8. Ночью по стране от -1 до +3 градусов.

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В Киеве пятница будет теплой и солнечной. Температура днем +9... +11, ночью +1... +3.

А вот 27 февраля в страну ворвется атмосферный фронт с дождями, а на востоке - дожди с мокрым снегом. Температура днем +2... +8, в Крыму - от +10 до +12. Ночью +1... +5, а в восточных областях -1... +2.

В Киеве дождь, днем +4... +6, ночью +1... +3 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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