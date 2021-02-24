Синоптики рассказали, чего ждать от погоды до конца февраля

В Украину идет настоящая весна но с сюрпризами.
Погода в Украине до конца февраля удивит украинцев. По прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать весенняя погода.
Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что в некоторых областях температура достигнет +10 градусов.
Самыми теплыми областями до конца зимы будут южные и западные. Более "скромные" температуры ожидаются на севере и востоке.
Самым теплым днем, судя по прогнозу, станет пятница, 26 февраля. День обещает быть солнечным и сухим на большинстве территории, а температура прогреется до +8... +10 градусов.
В среду, 24 февраля, будет небольшое похолодание и осадки в северо-восточной части страны.
После пятницы столбики термометров немного опустятся вниз, но критического похолодания до конца зимы уже не будет.
В Киеве потепление до + 8 прогнозируют на 28 февраля, а до 2 марта синоптики обещают дождливую погоду.
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Серьезные температурные качели до + 14 ожидаются к концу месяца в Черновцах, Ивано-Франковске и Виннице.
Похолодание до -8 -13 градусов в конце февраля и в начале марта синоптики обещают в Сумах, Черкассах, Днепре, Харькове и Киеве.
А новый виток потепление с теплой погодой до + 8 ожидается в Украине с 8-10 марта.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.