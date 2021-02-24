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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды до конца февраля

24 февраля 2021, 00:16
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В Украину идет настоящая весна но с сюрпризами.

Погода
Синоптики дали детальный прогноз до конца февраля / pixabay

Погода в Украине до конца февраля удивит украинцев. По прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать весенняя погода.

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что в некоторых областях температура достигнет +10 градусов.

Самыми теплыми областями до конца зимы будут южные и западные. Более "скромные" температуры ожидаются на севере и востоке.

Самым теплым днем, судя по прогнозу, станет пятница, 26 февраля. День обещает быть солнечным и сухим на большинстве территории, а температура прогреется до +8... +10 градусов.

В среду, 24 февраля, будет небольшое похолодание и осадки в северо-восточной части страны.

После пятницы столбики термометров немного опустятся вниз, но критического похолодания до конца зимы уже не будет.

В Киеве потепление до + 8 прогнозируют на 28 февраля, а до 2 марта синоптики обещают дождливую погоду.

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Серьезные температурные качели до + 14 ожидаются к концу месяца в Черновцах, Ивано-Франковске и Виннице.

Похолодание до -8 -13 градусов в конце февраля и в начале марта синоптики обещают в Сумах, Черкассах, Днепре, Харькове и Киеве.

А новый виток потепление с теплой погодой до + 8 ожидается в Украине с 8-10 марта.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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