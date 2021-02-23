До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз

Луганской области грозит до -19 градусов / УНИАН

Погода в Украине на завтра – на среду, 24 февраля, ряду областей спрогнозирована очень морозная.

Ближайшей ночью холоднее всего будет в Луганской области – ожидается -17…-19 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что серьезный ночной мороз также ожидается в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

На Сумщине ночью прогнозируется -13…-15, на Харьковщине – 12…14 мороза, а на Черниговщине – 11…13 мороза.

Самая холодная погода в Украине завтра днем светит Луганщине, Харьковщине и Сумщине – 5…7 мороза.

Луганской области ночью грозит до -19 градусов / meteo.gov.ua