До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз

Ряду областей нашей страны скоро светит серьезный "минус".
Погода в Украине на завтра – на среду, 24 февраля, ряду областей спрогнозирована очень морозная.
Ближайшей ночью холоднее всего будет в Луганской области – ожидается -17…-19 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики отметили, что серьезный ночной мороз также ожидается в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
На Сумщине ночью прогнозируется -13…-15, на Харьковщине – 12…14 мороза, а на Черниговщине – 11…13 мороза.
Самая холодная погода в Украине завтра днем светит Луганщине, Харьковщине и Сумщине – 5…7 мороза.
- Напомним, в Украине в середине февраля серьезно похолодало, ночная температура местами была ниже -20 градусов, выпало много снега. Из-за осадков на ряде дорог был коллапс. Потом в страну пришло резкое потепление.
- В Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на 23 февраля. В прогнозе говорилось, что минимальная ночная и дневная температура будет -13 градусов – самая холодная погода ожидалась на Луганщине и на Харьковщине.
Автор: Екатерина Присяжнюк