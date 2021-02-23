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В Украине снова ударят морозы и пойдет снег

23 февраля 2021, 00:06
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Синоптики рассказали, где ожидается ухудшение погоды.

Погода
Погода в Украине снова изменится / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается солнечная во многих областях страны, но не без сюрпризов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, местами возможны морозы и снег.

Морозами окутает почти все области на востоке страны и северо-востоке. В восточных областях температура понизится до -13 градусов в ночные часы, днем ожидается от -9 до -11 градусов.

В Днепре и Полтаве будет теплее, ночью до -5 градусов, днем от -4 до 0 градусов. Снег будет идти в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На юге без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от -5 до -1 градуса, днем прогреется до +5 +8 градусов, только в Херсоне ожидается около +4 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью от -1 до +1 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

В северных областях без осадков, переменная облачность. Ночью в регионе похолодает до -5 градусов, днем ожидается около -3 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, будет ясно. Ночная температура воздуха составит от -5 до -1 градуса, днем в большинстве областей от +6 до +8 градусов.

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В центральных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от -5 до -3 градусов, днем ожидается от -3 до 0 градусов.

В Киеве 23 февраля осадки не прогнозируются, будет солнечно. Ночная температура будет колебаться в пределах -4 -2 градуса, днем ожидается от -2 до 0 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением.
  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.

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