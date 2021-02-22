Ряду областей Украины светит до +15: синоптик сказала, где ожидается "весна"

Весеннее тепло в Украине будет в конце этой недели, сообщила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что ряду областей Украины светит февральская "весна" – в четверг и пятницу, 25-26 числа, в западной части страны ожидается до +15 градусов.
Весенние температуры светят Прикарпатью и Закарпатью, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.
Синоптик добавила, в этих регионах прогнозируется +13…+15.
В Украинском гидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Украины на 25-26 февраля.
Синоптики отметили, что 25 числа максимальная температура днем будет на Закарпатье, в Волынской области, во Львовской области, на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области – +12 градусов.
По сведениям Гидрометцентра, 26 числа самая высокая температура будет в Ивано-Франковской области и в Черновицкой области – до +15.
Напомним, в середине февраля в Украине серьезно похолодало, ночная температура местами была ниже -20 градусов, выпало много снега. Осадки спровоцировали коллапсы на дорогах. Потом в стране резко потеплело.
- Справка. В Украине Прикарпатьем называют историко-этнографический район, пишет Википедия.
- Прикарпатье считается большая часть Ивано-Франковской области, часть Львовщины и часть Черновицкой области.