Ряду областей Украины светит до +15: синоптик сказала, где ожидается "весна"

На Западе Украины скоро ожидается до +15 / Фото pixabay.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что ряду областей Украины светит февральская "весна" – в четверг и пятницу, 25-26 числа, в западной части страны ожидается до +15 градусов.

Весенние температуры светят Прикарпатью и Закарпатью, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.

Синоптик добавила, в этих регионах прогнозируется +13…+15.

В Украинском гидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Украины на 25-26 февраля.

Синоптики отметили, что 25 числа максимальная температура днем будет на Закарпатье, в Волынской области, во Львовской области, на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области – +12 градусов.

На Западе Украины скоро ожидается до +15, отметила синоптик / meteo.gov.ua

По сведениям Гидрометцентра, 26 числа самая высокая температура будет в Ивано-Франковской области и в Черновицкой области – до +15.

На Западе Украины скоро ожидается до +15, поделилась эксперт / meteo.gov.ua

Напомним, в середине февраля в Украине серьезно похолодало, ночная температура местами была ниже -20 градусов, выпало много снега. Осадки спровоцировали коллапсы на дорогах. Потом в стране резко потеплело.