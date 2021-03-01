Синоптик дал неожиданный прогноз погоды до лета с морозами и "потопом"

Весной в Украине прогнозируют морозы и обильные осадки / Reuters

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, после обильных снегопадов в марте ожидается период дождей.

"Если они пойдут – будет проблема. Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая давняя народная примета: если старый новый год выпадает под нарастающую луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая луна", - рассказал он Апострофу.

По его прогнозу, в апреле украинцам не стоит ожидать резкого потепления. Он не исключил в начале второго месяца весны морозов до -3 градусов. В то же время вторая декада будет более прохладная, а в конце месяца ожидается сильный ветер и дожди, предупредил синоптик.

Он также уточнил, что в мае ставшей уже традиционной жары ждать не стоит, а последний месяц весны будет характеризоваться прохладной погодой, которая здорово ударит по урожайности.

"2021 год – год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год – очень жестокая засуха", - подытожил Горбань.

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Прогноз погоды в Украине: