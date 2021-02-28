Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, в первом месяце весны, марте 2021 года, погода вряд ли сможет баловать украинцев четкостью и стабильностью.
В марте 2021 года в Украине ожидается крайне нестабильная погода, но серьезных морозов больше не ожидается. Об этом в комментарии сайту Сегодня рассказал директор Укргидрометцентре Николай Кульбида.
Синоптик объяснил, что приход весны обычно ознаменуется переходом среднесуточной температуры в стране в устойчивом режиме в сторону повышения через ноль градусов.
"Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", – сказал Кульбида.
По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко заявил, что погода в Украине в марте прогнозируется крайне нестабильной. Также возможны похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями. Температура
"Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается 0-6 градусов тепла, в пределах средних значений за базовый период наблюдений с 1981 по 2010 год. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм. Это 90-100% нормы", ‒ сказал Прокопенко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 22 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в Украине почти стартовала весна. По словам синоптика, если в страну и вернется зимняя погода, то она не затянется надолго.
- Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в марте 2021 в нашей стране ожидается нестабильная погода – возможны перепады температуры и большое количество осадков. Он спрогнозировал, что в нашей стране по-настоящему весенняя погода установится только к апрелю.