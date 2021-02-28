УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла

28 февраля 2021, 17:08

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, в первом месяце весны, марте 2021 года, погода вряд ли сможет баловать украинцев четкостью и стабильностью.

Погода, весна
Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла / УНИАН

В марте 2021 года в Украине ожидается крайне нестабильная погода, но серьезных морозов больше не ожидается. Об этом в комментарии сайту Сегодня рассказал директор Укргидрометцентре Николай Кульбида.

Синоптик объяснил, что приход весны обычно ознаменуется переходом среднесуточной температуры в стране в устойчивом режиме в сторону повышения через ноль градусов.

"Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", – сказал Кульбида.

По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко заявил, что погода в Украине в марте прогнозируется крайне нестабильной. Также возможны похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями. Температура

"Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается 0-6 градусов тепла, в пределах средних значений за базовый период наблюдений с 1981 по 2010 год. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм. Это 90-100% нормы", ‒ сказал Прокопенко.

Читайте такжеПогода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни

Напомним, ранее сообщалось:

  • 22 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в Украине почти стартовала весна. По словам синоптика, если в страну и вернется зимняя погода, то она не затянется надолго.
  • Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в марте 2021 в нашей стране ожидается нестабильная погода – возможны перепады температуры и большое количество осадков. Он спрогнозировал, что в нашей стране по-настоящему весенняя погода установится только к апрелю.
Укргидрометцентр Николай Кульбида Погода в Украине Погода на месяц
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало мартаСиноптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцамВ Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам В Украину на выходных нагрянет резкое похолоданиеВ Украину на выходных нагрянет резкое похолодание Тепла ждать еще долго: синоптик спрогнозировал аномальный март в УкраинеТепла ждать еще долго: синоптик спрогнозировал аномальный март в Украине В Киеве резко похолодает и пойдет мокрый снег – синоптикВ Киеве резко похолодает и пойдет мокрый снег – синоптик
Следующий материал

Последние новости

17:37
"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС
17:26
Стало известно об угрозе импичмента президенту Армении Видео
17:21
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство Видео
17:09
Мессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытие
17:08
Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла Видео
Реклама
16:48
В Днепре толпа молодых людей открыла стрельбу по посетителям кафе Видео
16:30
Премьер Шмыгаль напомнил украинцам о весеннем повышении пенсий Видео
16:25
Тихановская раскрыла сценарий свержения Лукашенко и назвала сроки Видео
16:14
Шмыгаль назвал сроки прививки от коронавируса всех желающих в Украине Видео
16:00
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты невероятной красоты Фото Видео
15:55
У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ Видео
15:41
Авторы хитового Deep Rock Galactic поделились планами по развитию игры Видео
15:40
Дочь композитора песни Два кольори разругала Олега Скрипку за плагиат Видео
15:38
В ФРГ объяснили массовый отказ от прививок вакциной AstraZeneca Видео
15:20
В автомобильной катастрофе в Польше насмерть разбились украинцы Видео
14:47
В Укргидрометцентре озвучили новый прогноз погоды на начало марта Видео
14:43
В США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе Видео
14:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
14:22
Украинский детектив The Sinking City вернулся в Steam, но есть подвох Видео
14:19
Украинцы с марта смогут без виз попасть на ряд островов - Кулеба Видео
Реклама
14:05
В Украине резко подскочили цены на АЗС Видео
13:48
В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ Видео
13:45
Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести Видео
13:15
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
12:51
Лавров разразился обвинением в адрес Украины и призвал Европу к действиям Видео
12:50
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
12:48
Агентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию Видео
12:22
В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий
12:08
В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2 Видео
11:53
Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности Видео
11:22
Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину Видео
11:09
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
10:28
От COVID-19 нужно будет прививаться регулярно - разработчик вакцины Видео
10:11
Что происходит с рейтингом Владимира Зеленского мнение
10:10
Зима напоследок решила щедро притрусить Украину мокрым снегом Видео
09:30
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
09:09
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
09:06
Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов Видео
08:45
В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2 Видео
08:43
В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19 Видео
Реклама
08:25
Деление человечества на избранных уже началось мнение
07:54
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
07:23
Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук Видео
06:01
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
05:24
Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат Видео
04:49
В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Видео
04:30
Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу Видео
04:00
Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт
03:27
Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении Видео
02:58
На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять