Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла / УНИАН

В марте 2021 года в Украине ожидается крайне нестабильная погода, но серьезных морозов больше не ожидается. Об этом в комментарии сайту Сегодня рассказал директор Укргидрометцентре Николай Кульбида.

Синоптик объяснил, что приход весны обычно ознаменуется переходом среднесуточной температуры в стране в устойчивом режиме в сторону повышения через ноль градусов.

"Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", – сказал Кульбида.

По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко заявил, что погода в Украине в марте прогнозируется крайне нестабильной. Также возможны похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями. Температура

"Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается 0-6 градусов тепла, в пределах средних значений за базовый период наблюдений с 1981 по 2010 год. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм. Это 90-100% нормы", ‒ сказал Прокопенко.

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