Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни

Погода в Украине в первые дни весны будет прохладной, поделился эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на март месяц 2021 года и отметил, что в нашей стране не ожидается ранняя весна.
В начале марта днем прогнозируется мороз, самый холодный период будет 3-7 числа, рассказал эксперт Апострофу.
Собеседник предупредил, что с 3 по 7 марта температура может снизиться до -5…-7 градусов.
"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры... 1 и 2 марта будет около нуля градусов…", – добавил синоптик.
Горбань предупредил, что в начале апреля минусовая температура может быть в ночное время – 1-3 градуса мороза.
Погода на март месяц в Украине – чего ожидать
- Напомним, 22 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в Украине почти стартовала весна. По словам синоптика, если в страну и вернется зимняя погода, то она не затянется надолго.
- Леонид Горбань говорил, что в марте 2021 в нашей стране ожидается нестабильная погода – возможны перепады температуры и большое количество осадков. Синоптик прогнозировал, что в нашей стране по-настоящему весенняя погода установится только к апрелю.
Автор: Екатерина Присяжнюк