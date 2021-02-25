Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни

В начале марта в нашей стране ожидается ощутимый мороз, сообщил Леонид Горбань / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на март месяц 2021 года и отметил, что в нашей стране не ожидается ранняя весна.

В начале марта днем прогнозируется мороз, самый холодный период будет 3-7 числа, рассказал эксперт Апострофу.

Собеседник предупредил, что с 3 по 7 марта температура может снизиться до -5…-7 градусов.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры... 1 и 2 марта будет около нуля градусов…", – добавил синоптик.

Горбань предупредил, что в начале апреля минусовая температура может быть в ночное время – 1-3 градуса мороза.

Погода на март месяц в Украине – чего ожидать