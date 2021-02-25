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Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни

25 февраля 2021, 13:48
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Погода в Украине в первые дни весны будет прохладной, поделился эксперт.

Горбань спрогнозировал, что в начале марта в Украине ожидается ощутимый мороз
В начале марта в нашей стране ожидается ощутимый мороз, сообщил Леонид Горбань / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на март месяц 2021 года и отметил, что в нашей стране не ожидается ранняя весна.

В начале марта днем прогнозируется мороз, самый холодный период будет 3-7 числа, рассказал эксперт Апострофу.

Собеседник предупредил, что с 3 по 7 марта температура может снизиться до -5…-7 градусов.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры... 1 и 2 марта будет около нуля градусов…", – добавил синоптик.

Горбань предупредил, что в начале апреля минусовая температура может быть в ночное время – 1-3 градуса мороза.

Погода на март месяц в Украине – чего ожидать

  • Напомним, 22 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в Украине почти стартовала весна. По словам синоптика, если в страну и вернется зимняя погода, то она не затянется надолго.
  • Леонид Горбань говорил, что в марте 2021 в нашей стране ожидается нестабильная погода – возможны перепады температуры и большое количество осадков. Синоптик прогнозировал, что в нашей стране по-настоящему весенняя погода установится только к апрелю.

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