Синоптик назвал сроки "старта" весны и спрогнозировал окончательное потепление

Украинцам пообещали скорую весну / фото: drive2.ru

Приход весны характеризуется переходом среднесуточной температуры в стойком режиме через 0 градусов в сторону повышения, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, такой переход произойдет на текущей неделе.

"Можно говорить о том, что зима, если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", — сказал он.

В ближайшие сутки на территорию Украины переместится порция холодного воздуха с северо-запада Европы, из-за чего в большинстве областей температура снизится, особенно на северо-востоке, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 23 февраля, в Украине без осадков, лишь в восточной части ночью ожидается небольшой снег, а в западных областях ночью и утром местами возможен туман. На дорогах страны ожидается гололедица.

Температура воздуха:

ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла;

в западных областях 4-9 градусов тепла;

в северо-восточной части в течение суток 8-13 градусов мороза.

в Киеве температура ночью 2-4 градуса мороза, днем 0-2 градуса мороза.

Прогноз погоды на 23 февраля / meteo.gov.ua

Потепление в Украине:

Напомним, ранее сообщалось о том, что погода в Украине улучшилась, и после сильных морозов и мощных снегопадов можно порадоваться потеплению. В ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится до 5-11 градусов тепла днем, а осадков не будет.

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Уже сегодня в Украине начнут повышаться температурные показатели в западных и южных областях – по информации Укргидрометцентра, там днем ожидается 4-11 градусов тепла. В то же время на остальной территории страны пока будет прохладнее - от 0 до +3.