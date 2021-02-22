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В Украину пришло долгожданное потепление: синоптики уточнили прогноз на начало недели

22 февраля 2021, 07:46
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В ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится до 5-11 градусов тепла днем, а осадков не будет.

погода
В Украину пришло долгожданное потепление / УНИАН

Погода в Украине улучшилась, и после сильных морозов и мощных снегопадов можно порадоваться потеплению. В ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится до 5-11 градусов тепла днем, а осадков не будет.

Уже сегодня в Украине начнут повышаться температурные показатели в западных и южных областях – по информации Укргидрометцентра, там днем ожидается 4-11 градусов тепла. В то же время на остальной территории страны пока будет прохладнее - от 0 до +3.

В ночь на вторник, 23 февраля, столбики термометров опустятся до 10-12 мороза на западе и до 2-4 с отметкой "минус" на востоке.

Погода в Украине - карта на 22 февраля

Погода в Украине во вторник, 23 февраля, будет не слишком приятной – немного похолодает, так как воздушные массы накроют северные и восточные области Украины. Но в южных и западных регионах днем будет по-весеннему тепло - от 3 до 11 тепла, а ночью даст о себе знать зима – ожидается до 9 градусов мороза. От 3 до 5 градусов тепла ожидается днем в центре страны, а ночью столбики термометров упадут до 4 градусов с отметкой "минус".

Погода в Украине - карта на 23 февраля

Погода в Украине в среду, 24 февраля, будет контрастной. В южных и западных областях днем потеплеет до 11 градусов, а в северных и восточных регионах, а также в центре воздух днем прогреется до плюс 5 градусов. Ночная температура будет аналогичной предыдущим дням - от -12 на западе до -4 на востоке.

Погода в Украине - карта на 24 февраля

Отметим, погода в марте 2021 будет не всегда приятной - тепло в Украину придет, но не сразу. Как говорят синоптики, с 3 по 6 марта ожидаются сильные морозы до -15 градусов в ночное время. Но это будут последние отголоски зимы. После этого небольшие минусы будут наблюдаться только на востоке страны.

Погода в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением.
  • Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

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