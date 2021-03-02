Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта

Настоящее тепло придет, когда растает снег, рассказал синоптик / pixabay

Погода в Украине уже похожа на весеннюю, но мокрый снег и дождь, связанные с прохождением малоактивных атмосферных фронтов, замедляют потепление.

Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Obozrevatel. По его словам, до 6 марта не следует ожидать устойчивого существенного потепления.

"Характер погоды уже весенний, но с переменами. Сказать, что будет постоянно солнечно? Нет. Сказать, что будет постоянно дождь? Тоже нет", – пояснил Мурмыло.

Он отметил, что температура воздуха в дневные часы будет постепенно повышаться. При этом ночная температура будет оставаться около 0 градусов.

"Когда снег растает, погода станет более стабильной. Но сейчас существует фактор непредсказуемости, потому что есть снежный покров, который будет влиять на характер погоды", – объяснил синоптик.

Какой будет погода на 8 марта

К концу текущей недели в Украине снова немного похолодает. 6-7 марта мы ожидаем понижение температуры, пройдет очередной фронт.

"Но насколько температура упадет, сейчас пока сказать сложно. Расчет меняется каждый день, и более подробно можно будет сказать ближе к этим числам", – отметил синоптик.

В Международный женский день, 8 марта, в Украине будет достаточно прохладно.

"Уже понятно, что температура понизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", – сказал он.

Ночью температура воздуха будет с "минусами", днем - немного выше 0 градусов.

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Когда в Украину придет потепление

Настоящая весна не придет в Украину в ближайшее время. Синоптик предупредил, что ночные морозы закончатся нескоро.

"Это даже не заморозки, а отрицательные температуры ночью. Такое явление характерно для марта и даже для начала апреля и соответствует климатической норме", – пояснил Мурмыло.

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