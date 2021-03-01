Каким будет первый день весны в Украине: синоптик порадовал прогнозом

Сегодня днем осадки не ожидаются. Ночью практически по всей территории страны пройдет мокрый снег, говорит прогноз погоды.
В первый день весны - понедельник, 1 марта - погода в Украине будет облачной. Осадки не ожидаются. Столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.
Как спрогнозировал синоптик Украинского гидрометцентра, ночью практически по всей территории страны ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +9, а ночью - от 0 до +2.
В центральных и северных областях воздух днем прогреется до +2...+5 градусов, а ночью похолодает до -1... +2 градусов.
На Юге и Востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2...+5 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
Погода в Киеве и области сегодня также будет облачной и без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +4 градусов, а ночью от -1 до +2.
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Прогноз погоды на март 2021 в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине начало весны будет морозным, а до 7 марта столбики термометров опустятся до -7 градусов.
- По его словам, после обильных снегопадов в марте ожидается период дождей.
- Синоптики спрогнозировали и время прихода в Украину тепла.
- Еще один прогноз погоды говорит о том, что в Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.