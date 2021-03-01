Каким будет первый день весны в Украине: синоптик порадовал прогнозом

Весна в Украине начнется с небольшого потепления / pixabay

В первый день весны - понедельник, 1 марта - погода в Украине будет облачной. Осадки не ожидаются. Столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

Как спрогнозировал синоптик Украинского гидрометцентра, ночью практически по всей территории страны ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +9, а ночью - от 0 до +2.

В центральных и северных областях воздух днем прогреется до +2...+5 градусов, а ночью похолодает до -1... +2 градусов.

На Юге и Востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2...+5 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Киеве и области сегодня также будет облачной и без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +4 градусов, а ночью от -1 до +2.

Погода в Украине 1 марта / meteo.gov.ua

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