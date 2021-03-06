Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня

Синоптик пообещал сегодня снег в ряде регионов/ Фото Reuters

Погода в Украине сегодня, 6 марта, испортится в ряде регионов. В частности, в Луганской и Донецкой областях синоптик прогнозирует днем снег с дождем, а ночью – снег.

В западных областях днем будет без существенных осадков, ночью – снег. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Украине будет колебаться в пределах +1... +5 градусов. Ночью в нескольких западных, центральных и северных регионах она опустится до -6.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5, а ночью она составит от -6 до -3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +5 градусов, а ночью от -6 до -3.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +1 до +5, а ночью столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Погода в Киеве и области сегодня днем будет солнечной, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +3, а ночью от -5 до -3 градусов.

Погода в Украине 6 марта / meteo.gov.ua

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