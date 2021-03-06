Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня

Погода в Киеве и области сегодня днем будет солнечной, без существенных осадков. Ночью ожидаются небольшие "минусы".
Погода в Украине сегодня, 6 марта, испортится в ряде регионов. В частности, в Луганской и Донецкой областях синоптик прогнозирует днем снег с дождем, а ночью – снег.
В западных областях днем будет без существенных осадков, ночью – снег. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Температура воздуха днем в Украине будет колебаться в пределах +1... +5 градусов. Ночью в нескольких западных, центральных и северных регионах она опустится до -6.
В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5, а ночью она составит от -6 до -3.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +5 градусов, а ночью от -6 до -3.
В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +1 до +5, а ночью столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Погода в Киеве и области сегодня днем будет солнечной, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +3, а ночью от -5 до -3 градусов.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.