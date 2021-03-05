В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик

В Киеве усилится мороз, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве во время первых весенних выходных – в субботу и воскресенье, 6-7 марта, в ночное время станет более холодной.

Минимальная температура ночью составит -4 градуса, сообщает sinoptik.ua.

По его данным, в столице не ожидаются какие-либо осадки ни в ночное, ни в дневное время.

Погода завтра в Киеве:

Ночью -2…-4, сухо;

Днем – 3…1 тепла, без осадков.

В Киеве на выходных усилится мороз, предупредили синоптики / sinoptik.ua

Прогноз для Киева на 7 марта:

Ночью -4, без осадков;

Днем – 4 градуса тепла и сухо.

В столице на выходных усилится мороз, предупредили синоптики / sinoptik.ua