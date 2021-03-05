В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик

В столице изменится ночная температура воздуха, выяснили синоптики.
Погода в Киеве во время первых весенних выходных – в субботу и воскресенье, 6-7 марта, в ночное время станет более холодной.
Минимальная температура ночью составит -4 градуса, сообщает sinoptik.ua.
По его данным, в столице не ожидаются какие-либо осадки ни в ночное, ни в дневное время.
Погода завтра в Киеве:
- Ночью -2…-4, сухо;
- Днем – 3…1 тепла, без осадков.
Прогноз для Киева на 7 марта:
- Ночью -4, без осадков;
- Днем – 4 градуса тепла и сухо.
- Ранее синоптики прогнозировали, что в ночь на 5 марта в Киеве было до +4 градусов, а вечером минимальная температура составит -1, и может пойти снег.
- Синоптики предупреждали, что 6 марта в столице на дорогах местами возможна гололедица.
Автор: Екатерина Присяжнюк