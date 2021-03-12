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В Украине объявили штормовое предупреждение: кому готовиться к непогоде

12 марта 2021, 11:36
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Погода в Украине серьезно испортится. Ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

Погода
Погода в Украине сегодня будет с мокрым снегом и дождем / УНИАН

Погода в Украине пятницу, 12 марта, будет сложной. На территории страны синоптик объявил штормовое предупреждение – первый уровень опасности, желтый.

В Укргидрометцентре предупредили, что во всех областях, кроме восточных, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах порывы ветра 30-35 м/с, метель.

На дорогах страны, кроме юго-востока, ожидается гололедица.

В Украине объявили штормовое предупреждение / meteo.gov.ua/ua

Погода на сегодня

Синоптик прогнозирует, что сегодня днем ​​в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидается мокрый снег, днем ​​на западе - с дождем. На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на западе страны и в Одесской области - от +3 до +8 .

В Карпатах днем ​​умеренный снег, метель; температура ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​от -3 до +2 градусов.

Погода в Украине - прогноз на 12 марта / meteo.gov.ua/ua

Погода в Киеве сегодня будет холодной и снежной. Температура воздуха днем ожидается около 0 градусов. На выходных в столице потеплеет. Ночью возможен небольшой дождь, днем ожидается до +8 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
  • Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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