В Украине объявили штормовое предупреждение: кому готовиться к непогоде

Погода в Украине серьезно испортится. Ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.
Погода в Украине пятницу, 12 марта, будет сложной. На территории страны синоптик объявил штормовое предупреждение – первый уровень опасности, желтый.
В Укргидрометцентре предупредили, что во всех областях, кроме восточных, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах порывы ветра 30-35 м/с, метель.
На дорогах страны, кроме юго-востока, ожидается гололедица.
Погода на сегодня
Синоптик прогнозирует, что сегодня днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидается мокрый снег, днем на западе - с дождем. На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.
Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на западе страны и в Одесской области - от +3 до +8 .
В Карпатах днем умеренный снег, метель; температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов.
Погода в Киеве сегодня будет холодной и снежной. Температура воздуха днем ожидается около 0 градусов. На выходных в столице потеплеет. Ночью возможен небольшой дождь, днем ожидается до +8 градусов.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.