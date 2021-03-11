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В Украину несется метель и 15-градусный мороз

11 марта 2021, 23:39
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В Украине 12 марта прогнозируют существенное ухудшение погодных условий.

Погода
В Украине ударит мороз / pixabay

Погода в Украине в последний рабочий день недели принесет снегопады, дожди и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15 градусов.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, такая сложная погода ожидается уже в пятницу, 12 марта.

По данным синоптиков, в пятницу в страну ворвется атмосферный фронт с осадками и штормовым южным и юго-восточным ветром.

На западе, в Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской области в этот день будут довольно интенсивные осадки - дожди с мокрым снегом.

На севере, в центре ожидается сильный снег, на востоке, в Днепропетровской, Запорожской области и Крыму осадки маловероятны.

Температура в этот день будет сильно отличаться в разных регионах страны:

  • На западе +4... +8 днем, +1... -3 ночью,
  • В центре днем +2... -1, ночью -4... -9,
  • На севере и востоке днем 0... -3, ночью -8... -14, а в Луганской области до -16 мороза,
  • На юге +2... +5 днем, ночью -2... -9.

В Киеве 12 марта ожидается снег, днем -1... +1, ночью -4... -6, ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украину идет резкое потепление. Синоптики обновили прогноз погоды до конца марта и рассказали, когда в Украине потеплеет.
  • В то же время погода в Украине в ближайшие дни не сильно порадует жителей страны. На всей территории ночью ожидается минусовая температура. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, холодно будет даже днем.
  • Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

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