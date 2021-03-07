УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине

7 марта 2021, 16:23
Прослушать новость
Остановить

Синоптик рассказал, какой будет погода в мае и на Пасху-2021.

Погода
Погода в Украине на Пасху / pixabay

Погода в Украине весной будет холодной. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Эксперт рассказал, что в апреле не нужно ждать резкого потепления, ночью будет даже минусовая температура.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - отметил Горбань, пишет Апостроф.

По словам Горбаня, даже после Пасхи 2 мая будут еще волны похолодания. Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит.

"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подытожил Горбань.

Читайте такжеКогда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков

Стоит отметит, что другие синоптики прогнозируют в Украине раннюю весну. Горбань эту точку зрения не разделяет.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

погода прогноз погоды Леонид Горбань Погода в Украине Пасха 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды завтраВ Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды завтра Украинцев предупредили о резком похолодании и морозах до -14 градусовУкраинцев предупредили о резком похолодании и морозах до -14 градусов Метеопатам приготовиться: погода в Украине круто меняетсяМетеопатам приготовиться: погода в Украине круто меняется Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадамиУкраинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами Киев "атакует" сильный ветер, и пойдет мокрый снег – синоптикКиев "атакует" сильный ветер, и пойдет мокрый снег – синоптик
Следующий материал

Последние новости

17:08
Гороскоп на 8 марта для всех: доходные авантюры и убыточные вложения
17:06
Украинцев предупредили о росте цен на жизненно важные товары Видео
16:58
Мультиплеер Watch Dogs: Legion на ПК придется подождать Видео
16:23
Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине Видео
16:21
Динамо Минай 3:0 – команда Луческу не дала Шахтеру сократить отрыв Видео
Реклама
16:18
Blizzard поделилась подробностями о ремастере культовой игры Diablo II Видео
16:17
Стала известна возможная причина убийства полицейской в Киеве
16:10
Белым по черному: самый красивый и модный черный маникюр на весну Фото
15:56
В Госдуме пригрозили "защищать" оккупированный Донбасс от ВСУ Видео
15:41
Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
15:30
GSC Game World продолжает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
15:22
Убийство полицейской в Киеве: задержана подозреваемая
15:20
Генерал оценил угрозу войны с РФ и назвал опасное направление Видео
15:01
Советник мэра оскандалился из-за характеристики жителей Херсона
14:44
EA Motive взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space Видео
14:42
Тихановский пожаловался на "зло" из РФ и сказал, чей Крым Видео
14:17
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист
13:56
Советник Ермака объяснил отказ извиняться за скандальные слова о МВФ Видео
13:35
В возрасте 60 лет скончался легендарный репакер xatab
13:34
Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень" Видео
Реклама
13:30
Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса Видео
12:57
Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья Видео
12:44
Украинцев предупредили о резком похолодании и морозах до -14 градусов Видео
12:38
Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо Видео
12:31
Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы Видео
12:30
В DIRT 5 и NBA 2K21 проходят бесплатные выходные в Steam Видео
11:57
Укрзализныця пошла на жесткие меры из-за "красной" зоны карантина Видео
11:35
Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Видео
11:27
В центре Одессы устроили жестокие разборки со стрельбой, есть раненые
10:56
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: названо число тяжелых больных Видео
10:48
В Киеве блогерша забросала съемную квартиру в ЖК яйцами
10:31
Гороскоп на 7 марта для всех: вредные действия и успех в главных делах Видео
10:10
Голубовская спрогнозировала, когда COVID-19 "ослабит хватку"
09:47
Почему уход Путина не улучшит отношения России с Украиной мнение
09:37
Украине пообещали потепление – синоптик назвала сроки Видео
09:30
Пушилин пожаловался России, что Киев готовится к войне Видео
09:00
Руслана раскрыла, как отреагировала на "индийскую" вакцину Covishield Видео
08:35
Все тело в синяках и ссадинах: на Херсонщине избит 3-летний ребенок
08:25
К 2030 году догнать Гвинею, или Что не так с новой экономической стратегией мнение
08:17
За сутки в Украине госпитализировали почти 4 тысячи больных COVID-19 Видео
Реклама
08:01
В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа Видео
07:24
США в ОБСЕ четко заявили, чей Крым, и обратились к России Видео
06:30
Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе
06:02
Киев оштрафует посредника за срыв поставки китайской вакцины в Украину Видео
05:35
Пономарев объяснил заявление Кравчука и позицию Путина по Донбассу Видео
05:30
Эксперт рассказала, как правильно выбирать торт на праздник Видео
04:25
СМИ узнали о подготовке Вашингтоном "кнута и пряника" для Киева Видео
04:00
В Польше рассказали о спасательной операции после ДТП с украинцами Видео
02:48
Далай-лама сделал прививку от COVID-19 препаратом, который колют украинцам Видео
02:25
Астролог спрогнозировал, кого в марте подстережет COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять