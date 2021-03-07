Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине

Погода в Украине на Пасху / pixabay

Погода в Украине весной будет холодной. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Эксперт рассказал, что в апреле не нужно ждать резкого потепления, ночью будет даже минусовая температура.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - отметил Горбань, пишет Апостроф.

По словам Горбаня, даже после Пасхи 2 мая будут еще волны похолодания. Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит.

"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подытожил Горбань.

Читайте такжеКогда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков

Стоит отметит, что другие синоптики прогнозируют в Украине раннюю весну. Горбань эту точку зрения не разделяет.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: