Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине

Синоптик рассказал, какой будет погода в мае и на Пасху-2021.
Погода в Украине весной будет холодной. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.
Эксперт рассказал, что в апреле не нужно ждать резкого потепления, ночью будет даже минусовая температура.
"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - отметил Горбань, пишет Апостроф.
По словам Горбаня, даже после Пасхи 2 мая будут еще волны похолодания. Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит.
"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подытожил Горбань.
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Стоит отметит, что другие синоптики прогнозируют в Украине раннюю весну. Горбань эту точку зрения не разделяет.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.