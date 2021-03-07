Украине пообещали потепление – синоптик назвала сроки

Украине скоро светит потепление, говорится в прогнозе Натальи Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается в конце следующей недели.

С пятницы, 12 марта, температура воздуха может достичь отметки в +10 градусов, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.

Диденко добавила, что следующие выходные могут быть более веселыми, чем нынешние.

"...с пятницы температура воздуха повысится до +7...+10 градусов", – отметила она.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 7 марта, днем на территории нашей страны максимальная температура составит +8 градусов – самая теплая погода светит Одесской области.

По сведениям синоптиков, наиболее низкая температура воздуха прогнозируется в Киеве, в Черниговской, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях – до 4 градусов тепла.

Сегодня теплее всего будет на Одесчине, отметили синоптики / meteo.gov.ua