Украине пообещали потепление – синоптик назвала сроки

Скоро в нашей стране будет до +10, спрогнозировала Диденко.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается в конце следующей недели.
С пятницы, 12 марта, температура воздуха может достичь отметки в +10 градусов, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.
Диденко добавила, что следующие выходные могут быть более веселыми, чем нынешние.
"...с пятницы температура воздуха повысится до +7...+10 градусов", – отметила она.
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 7 марта, днем на территории нашей страны максимальная температура составит +8 градусов – самая теплая погода светит Одесской области.
По сведениям синоптиков, наиболее низкая температура воздуха прогнозируется в Киеве, в Черниговской, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях – до 4 градусов тепла.
- Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 7 марта Украину "атакует" стихия – было объявлено штормовое предупреждение.
- Спасатели добавили, что днем на большей части территории нашей страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах ветер может достичь скорости 25-30 м/с.