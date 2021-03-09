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В Украину идет резкое потепление

9 марта 2021, 23:14
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Синоптики обновили прогноз погоды до конца марта и рассказали, когда в Украине потеплеет.

Погода
Погода в Украине до конца марта / pixabay

Погода в Украине не сильно балует весенним теплом. По прогнозам синоптиков, настоящая весна придет только в конце марта – в начале апреля.

Как говорят эксперты, почти весь март будет холодно, а периодически будет заливать дождями.

Синоптики сайта Gismeteo составили детальный прогноз погоды до конца марта.

Так погода на востоке страны будет относительно сухая, но ночью температура будет опускаться до -8 градусов. С 17 марта в регионе будут дожди и мокрый снег с дождем. Повышение температуры прогнозируется только после 23 марта. Однако последние дни марта и первые дни апреля будут пасмурными и местами – с дождями. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем будет прогреваться до +7 +10 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют дожди в середине месяца, местами очень сильные. Температура ночью начнет повышаться уже с 15 марта до +3 +5 градусов. Днем в регионе ожидается от +6 до +11 градусов. Конец марта будет с дождями, а апрель начнется с потепления до +10 +11 градусов.

На севере морозы отступят только после 24 марта. До этого - ночью будет холодно, а днем прогреваться до +4 +7 градусов. Вторая половина марта не порадует хорошей погодой, будут идти дожди. Апрель начнется также с дождей и потепления днем до +7 +10 градусов, ночью ожидается от +1 до +3 градусов.

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В западных областях снег с дождем и периодические дожди прогнозируются почти до конца марта. Ночные морозы начнут отступать только после 23-24 марта. Конец марта будет мокрым и прохладным, а апрель начнется с дождей и повышения температуры воздуха днем до +8 +10 градусов, ночью до +2 +5 градусов.

Погода в Киеве также не сильно будет радовать. Вторая неделя марта будет холодной, до -7 градусов ночью и +2 градуса днем. Середина марта будет с дождями и холодная. Ночью от -1 до +1 градуса, днем от +3 до +7 градусов. В конце марта столицу начнет заливать дождями, но немного потеплеет: ночью до +3 градусов, днем до +6 +8 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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