Части Украины грозит 15 градусов мороза – синоптик

Серьезный мороз в Украине будет совсем скоро, отметила эксперт.
Прогноз погоды для Украины на ближайшую ночь – со вторника на среду, 10 марта, морозный – на северо-востоке и на севере страны местами температура упадет до -15 градусов.
На большей части украинского государства в ночное время ожидается 5…10 мороза, написала синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.
Эксперт добавила, что днем в большинстве регионов прогнозируется от 3 мороза до 3 градусов тепла, а теплее всего будет в Закарпатской области – до +6.
"В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5…-8 градусов, днем – 0…-2 градуса…", – отметила Диденко.
По ее данным, в среду какие-либо существенные осадки не ожидаются, поскольку значительная часть страны будет находиться под влиянием антициклона.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине завтра ночью самая холодная будет в Сумской и Черниговской областях – там ожидается -11…-13.
Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что в ночь на 9 марта холоднее всего будет на севере и на востоке Украины – до 10 градусов мороза.
Антициклон
- Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.
- Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.