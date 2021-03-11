Синоптики объяснили, когда украинцам ждать потепления / УНИАН

Заморозки, которые накрыли Украину 10-11 марта, надолго не затянутся. Такой прогноз озвучила порталу Факты замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голень.

"С субботы, 13 марта, ожидается повышение температуры до плюс 3−8 градусов, а на юге, в Прикарпатье и Закарпатье — до плюс 10 градусов. Такая погода продержится до 18 марта, затем снова придет похолодание. Так что по ночам будут морозы до минус 5, днем — около 0, а местами и минус 2. Для марта это нормальный температурный фон", ‒ сказала она.

Осадки стоит ожидать в южной и восточной части Украины ‒ в основном в виде дождя и мокрого снега.

В ближайшие выходные, 13-14 марта, по прогнозу Голени, будет ветрено, порывы до 15−20 метров в секунду, в Карпатах — 25-30 метров в секунду.

В пятницу, 12 марта, небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются практически по всей стране, кроме восточной части, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке столбики термометров упадут до отметки -3, на западе воздух прогреется до 4−7 градусов тепла.

Известный украинский синоптик Наталка Диденко на своем канале в Telegram опубликовала несколько иной прогноз погоды.

По ее словам, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины мокрый снег и местами ‒ метели

Лишь Крым, Запорожье, Донеччина, Луганщина завтра удержатся от осадков.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около нуля, на Востоке ‒ до -3 градусов. А в западной части страны постепенно потеплеет, до +4+7 градусов.

В Киеве 12-го марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер, а днем будет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом.

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