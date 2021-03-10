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В Украину возвращаются метели: какие осложнения погоды ждут украинцев

10 марта 2021, 16:46
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Осложнение погодных условий начнется с 12 марта – из-за смены воздушных масс.

Синоптик Погода в Украине осложняется, снова снег и ветер
Синоптик: Погода в Украине осложняется, снова снег и ветер / Фото Reuters

Погода в Украине 11 марта будет сухой и даже солнечной благодаря антициклону Luitgard. Но сильный ветер подпортит синоптическую идиллию на востоке и на западе страны, уточнила синоптик Наталья Диденко.

Циклоны доберутся до Украины только 12 марта. С собой они принесут снег (там, где теплее, например, на западе страны – мокрый снег) и порывы ветра. Такой тандем обернется метелями.

Ближайшей ночью ожидается 4-9 градусов мороза, на востоке и местами в центре – до 14 градусов ниже нуля, на западе – около нуля градусов.

Читайте такжеКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьДнем термометры покажут от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее всего будет на западе, где ожидается до 7 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 марта будет без осадков. Ближайшей ночью ожидается до 6 градусов мороза, а завтра днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Осложнение погодных условий начнется с 12 марта – из-за смены воздушных масс. В это время метеопаты будут жаловаться на скачки артериального давления и головные боли, предупредила Диденко.

Погода в Украине: новости

  • В Украину идет резкое потепление. Синоптики обновили прогноз погоды до конца марта и рассказали, когда в Украине потеплеет.
  • В то же время погода в Украине в ближайшие дни не сильно порадует жителей страны. На всей территории ночью ожидается минусовая температура. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, холодно будет даже днем.
  • Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

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