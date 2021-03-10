В Украину возвращаются метели: какие осложнения погоды ждут украинцев

Осложнение погодных условий начнется с 12 марта – из-за смены воздушных масс.
Погода в Украине 11 марта будет сухой и даже солнечной благодаря антициклону Luitgard. Но сильный ветер подпортит синоптическую идиллию на востоке и на западе страны, уточнила синоптик Наталья Диденко.
Циклоны доберутся до Украины только 12 марта. С собой они принесут снег (там, где теплее, например, на западе страны – мокрый снег) и порывы ветра. Такой тандем обернется метелями.
Ближайшей ночью ожидается 4-9 градусов мороза, на востоке и местами в центре – до 14 градусов ниже нуля, на западе – около нуля градусов.
Читайте такжеКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьДнем термометры покажут от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее всего будет на западе, где ожидается до 7 градусов тепла.
Погода в Киеве 11 марта будет без осадков. Ближайшей ночью ожидается до 6 градусов мороза, а завтра днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.
Осложнение погодных условий начнется с 12 марта – из-за смены воздушных масс. В это время метеопаты будут жаловаться на скачки артериального давления и головные боли, предупредила Диденко.
Погода в Украине: новости
- В Украину идет резкое потепление. Синоптики обновили прогноз погоды до конца марта и рассказали, когда в Украине потеплеет.
- В то же время погода в Украине в ближайшие дни не сильно порадует жителей страны. На всей территории ночью ожидается минусовая температура. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, холодно будет даже днем.
- Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.