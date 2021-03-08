Тепла не будет еще долго: синоптики огорчили прогнозом

Погода в Украине 9 марта / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни не сильно порадует жителей страны. На всей территории ночью ожидается минусовая температура. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, холодно будет даже днем.

На западе без осадков, ночью во многих областях будет -6…-8. В Тернопольской, Луцкой, Ровенской и Хмельницкой областях днем будет -1…+1.

В северной и центральной части Украины также холодно и без осадков. В Черниговской области ночью ожидается -7…-9, днем 0…-2, в Сумской области ночью -6…-8, днем -2…-4.

В Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью -6…-8. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов.

На востоке также холодно и без осадков. В Луганской и Харьковской областях ночью -3…-5, а днем -1…+1 и -1…-3 соответственно. В Донецкой области ночью -2…-4, а днем -1…+1.

На юге Украины осадков не ожидается. В Одесской области ночью -1…-3, днем +3…+5.

В оккупированном Крыму без осадков, ночью -1…-3, днем +3…+5.

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В Киеве без осадков, ночью температура воздуха составит -4…-6, днем 0…-2. При этом будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: