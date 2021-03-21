Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы"

Киев скоро покинет минусовая температура, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве по-настоящему весенней станет в конце следующей недели – в пятницу и субботу, 26-27 числа, столицу покинет минусовая температура.

В понедельник, 22 марта, ночью и вечером прогнозируется -1, днем возможен мокрый снег, а потом установится сухая погода, пишет Sinoptik.

По его данным, 23, 24 и 25 числа в столице ночью и утром будет небольшой мороз.

Погода в Киеве завтра:

Ночью 0…-1;

Днем +2…+3, мокрый снег.

/ Скриншот с Sinoptik

Погода в столице 23 марта:

Ночью -2, без осадков;

Днем +2, преимущественно облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 24 марта:

Ночью -2, ясно;

Днем +4, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Погода в столице 25 марта:

Ночью -2, преимущественно облачно;

Днем +6, ясно.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для Киева на 26 марта:

Ночью 0, ясно;

Днем +7, преимущественно облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Погода в Киеве 27 марта:

Ночью 3, облачно;

Днем +7, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik