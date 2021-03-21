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Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы"

21 марта 2021, 13:50

В Киеве уже на следующей неделе потеплеет, отметили синоптики.

Синоптики предупредили, что столицу скоро покинет минусовая температура
Киев скоро покинет минусовая температура, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве по-настоящему весенней станет в конце следующей недели – в пятницу и субботу, 26-27 числа, столицу покинет минусовая температура.

В понедельник, 22 марта, ночью и вечером прогнозируется -1, днем возможен мокрый снег, а потом установится сухая погода, пишет Sinoptik.

По его данным, 23, 24 и 25 числа в столице ночью и утром будет небольшой мороз.

Погода в Киеве завтра:

  • Ночью 0…-1;
  • Днем +2…+3, мокрый снег.
/ Скриншот с Sinoptik

Погода в столице 23 марта:

  • Ночью -2, без осадков;
  • Днем +2, преимущественно облачно.
/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 24 марта:

  • Ночью -2, ясно;
  • Днем +4, облачно.
/ Скриншот с Sinoptik

Погода в столице 25 марта:

  • Ночью -2, преимущественно облачно;
  • Днем +6, ясно.
/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для Киева на 26 марта:

  • Ночью 0, ясно;
  • Днем +7, преимущественно облачно.
/ Скриншот с Sinoptik

Погода в Киеве 27 марта:

  • Ночью 3, облачно;
  • Днем +7, облачно.
/ Скриншот с Sinoptik
  • Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на воскресенье, 21 марта. В прогнозе отмечалось, что ночью минимальная температура может составить -4 градуса.
  • Максимальная температура днем в столице ожидалась +4. Осадки не прогнозировались.

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