Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы"

В Киеве уже на следующей неделе потеплеет, отметили синоптики.
Погода в Киеве по-настоящему весенней станет в конце следующей недели – в пятницу и субботу, 26-27 числа, столицу покинет минусовая температура.
В понедельник, 22 марта, ночью и вечером прогнозируется -1, днем возможен мокрый снег, а потом установится сухая погода, пишет Sinoptik.
По его данным, 23, 24 и 25 числа в столице ночью и утром будет небольшой мороз.
Погода в Киеве завтра:
- Ночью 0…-1;
- Днем +2…+3, мокрый снег.
Погода в столице 23 марта:
- Ночью -2, без осадков;
- Днем +2, преимущественно облачно.
Прогноз погоды для Киева на 24 марта:
- Ночью -2, ясно;
- Днем +4, облачно.
Погода в столице 25 марта:
- Ночью -2, преимущественно облачно;
- Днем +6, ясно.
Прогноз для Киева на 26 марта:
- Ночью 0, ясно;
- Днем +7, преимущественно облачно.
Погода в Киеве 27 марта:
- Ночью 3, облачно;
- Днем +7, облачно.
- Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на воскресенье, 21 марта. В прогнозе отмечалось, что ночью минимальная температура может составить -4 градуса.
- Максимальная температура днем в столице ожидалась +4. Осадки не прогнозировались.
Автор: Екатерина Присяжнюк