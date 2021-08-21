Зими в Україні стануть коротшими: кліматолог розповіла, як зміниться тривалість сезонів

Зараз літо починається раніше і закінчується пізніше / Фото ua.depositphotos.com

В Україні змінюється тривалість сезонів, і надалі ці процеси продовжаться. Зокрема, зими стануть коротшими, а кількість літніх днів буде збільшуватися, розповіла кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю Главреду.

Зараз літо починається раніше та закінчується пізніше. А літній день - це коли середня температура за добу становить понад 15 градусів.

"І такі дні можуть спостерігатися навіть в холодний період року, наприклад, бували вони в лютому і у вересні. У грудні 2019 року вдень температура на Франківщині сягала вище 20 градусів. Таким чином, в Україні дійсно відбувається зміна тривалості сезонів за рахунок зменшення холодного періоду", - зазначила кліматолог.

У підсумку, за її словами, зимових днів, коли середня добова температура нижче нуля, стає все менше і менше. Крім того, в Україні вже був безпрецедентний приклад зими 2019-2020 року, коли зимових днів можна було нарахувати всього близько десяти. Це була найкоротша метеорологічна зима за всю історію спостережень, нагадала Балабух.

читайте такожНові температурні рекорди: кліматолог пояснила, чи чекати спеку під +40°"Ми все частіше бачимо, що осінь переходить у весну, минаючи фазу зими. Особливо це стосується південних областей України. Тому не можна говорити, що у нас стала коротка осінь і коротка весна – у нас стає все коротшою зима. Часто ми не можемо зрозуміти: що це у нас – триває осінь або вже почалася весна, тому що температура повітря впродовж майже п'яти місяців відповідає типовому листопаду (так було в 2019-2020 рр.)", - резюмувала кліматолог.

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Зазначимо, липень 2021 став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень. За даними вчених, сукупна температура поверхні суші та океану в усьому світі була на 1,67 градуса Цельсія вище середнього показника XX століття. Попередній рекорд був встановлений в 2016 році та був нижче нового рекорду на 0,02 градуса. Реєстрація спостережень почалася 142 роки тому.

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Зміни клімату в Україні - про що раніше писав Главред:

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