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Зими в Україні стануть коротшими: кліматолог розповіла, як зміниться тривалість сезонів

21 серпня 2021, 06:14

Вже був безпрецедентний приклад зими 2019-2020 рр., коли зимових днів було близько 10. Це була найкоротша метеорологічна зима за всю історію спостережень.

Клімат, зміни клімату
Зараз літо починається раніше і закінчується пізніше / Фото ua.depositphotos.com

В Україні змінюється тривалість сезонів, і надалі ці процеси продовжаться. Зокрема, зими стануть коротшими, а кількість літніх днів буде збільшуватися, розповіла кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю Главреду.

Зараз літо починається раніше та закінчується пізніше. А літній день - це коли середня температура за добу становить понад 15 градусів.

"І такі дні можуть спостерігатися навіть в холодний період року, наприклад, бували вони в лютому і у вересні. У грудні 2019 року вдень температура на Франківщині сягала вище 20 градусів. Таким чином, в Україні дійсно відбувається зміна тривалості сезонів за рахунок зменшення холодного періоду", - зазначила кліматолог.

У підсумку, за її словами, зимових днів, коли середня добова температура нижче нуля, стає все менше і менше. Крім того, в Україні вже був безпрецедентний приклад зими 2019-2020 року, коли зимових днів можна було нарахувати всього близько десяти. Це була найкоротша метеорологічна зима за всю історію спостережень, нагадала Балабух.

читайте такожНові температурні рекорди: кліматолог пояснила, чи чекати спеку під +40°"Ми все частіше бачимо, що осінь переходить у весну, минаючи фазу зими. Особливо це стосується південних областей України. Тому не можна говорити, що у нас стала коротка осінь і коротка весна – у нас стає все коротшою зима. Часто ми не можемо зрозуміти: що це у нас – триває осінь або вже почалася весна, тому що температура повітря впродовж майже п'яти місяців відповідає типовому листопаду (так було в 2019-2020 рр.)", - резюмувала кліматолог.

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Зазначимо, липень 2021 став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень. За даними вчених, сукупна температура поверхні суші та океану в усьому світі була на 1,67 градуса Цельсія вище середнього показника XX століття. Попередній рекорд був встановлений в 2016 році та був нижче нового рекорду на 0,02 градуса. Реєстрація спостережень почалася 142 роки тому.

Дивіться відео: як жителі Європи переживали аномально спекотну погоду

Зміни клімату в Україні - про що раніше писав Главред:

Через глобальне потепління в Україні зростатиме кількість екстремальних погодних явищ. При цьому через особливе географічне положення, клімат може стати як більш вологим, так і більш сухим. Такий прогноз озвучила представник Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

Відомий біолог і теоретик екології, доктор Стюарт Пімм видав вельми песимістичний прогноз з приводу наслідків від зміни клімату в Україні. За його словами, клімат в межах України вкрай вразливий для атмосферних явищ.

Експерти ООН передрекли людству та Землі неминучу глобальну катастрофу. Викиди парникових газів в результаті діяльності людини є причиною потепління приблизно на 1,1 градуса за шкалою Цельсія, кажуть учені.

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