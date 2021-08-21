Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

Сейчас лето начинается раньше и заканчивается позже / Фото ua.depositphotos.com

В Украине меняется продолжительность сезонов, и в дальнейшем эти процессы продолжатся. В частности, зимы станут короче, а число летних дней будет увеличиваться, рассказала климатолог Вера Балабух в интервью Главреду.

Сейчас лето начинается раньше и заканчивается позже. А летний день – это когда средняя температура за сутки составляет более 15 градусов.

"И такие дни могут наблюдаться даже в холодный период года, например, бывали они в феврале и в сентябре. В декабре 2019 года днем температура на Франковщине достигала выше 20 градусов. Таким образом, в Украине действительно происходит изменение продолжительности сезонов за счет уменьшения холодного периода", - отметила климатолог.

В итоге, по ее словам, зимних дней, когда средняя суточная температура ниже нуля, становится все меньше и меньше. Кроме того, в Украине уже был беспрецедентный пример зимы 2019-2020 года, когда зимних дней можно было насчитать всего около десяти. Это была самая короткая метеорологическая зима за всю историю наблюдений, напомнила Балабух.

Читайте такжеНовые температурные рекорды: климатолог объяснила, ждать ли жару под +40°"Мы все чаще видим, что осень переходит в весну, минуя фазу зимы. Особенно это касается южных областей Украины. Поэтому нельзя говорить, что у нас стала короткая осень и короткая весна – у нас становится все короче зима. Часто мы не можем понять: что это у нас – продолжается осень или уже началась весна, потому что температура воздуха в течение почти пяти месяцев соответствует типичному ноябрю (так было в 2019-2020 гг.)", - резюмировала климатолог.

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Отметим, июль 2021 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. По данным ученых, совокупная температура поверхности суши и океана во всем мире была на 1,67 градуса Цельсия выше среднего показателя XX века. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и был ниже нового рекорда на 0,02 градуса. Регистрация наблюдений началась 142 года назад.

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Изменения климата в Украине - о чем ранее писал Главред:

Из-за глобального потепления в Украине будет расти число экстремальных погодных явлений. При этом из-за особого географического положения, климат может стать как более влажным, так и более сухим. Такой прогноз озвучила представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

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