Будет ад: климатолог раскрыла сценарии изменения климата в Украине

Климат в Украине может стать как более влажным, так и более сухим / Фото pixaby

Из-за глобального потепления в Украине будет расти число экстремальных погодных явлений. При этом из-за особого географического положения, климат может стать как более влажным, так и более сухим. Такой прогноз озвучила представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

По ее словам, те изменения климата, которые происходят в мире, коснуться и нашей страны.

"В Украине происходят ливни, похожие на тропические, потому что ускоряется круговорот воды. И ускоряется он именно потому, что у нас идет потепление, из-за которого атмосфера может удержать больше водяного пара. А это значит, что облака могут становиться более мощными и, конечно, эти ливни будут мощными", – сказала Краковская в эфире Радио НВ.

При этом Украина имеет достаточно особое географическое положение, и это надо учитывать.

"Украина находится сравнительно далеко от океанов, сравнительно далеко от полярных регионов, сравнительно далеко от экватора, нет такой высоты над уровнем моря. То есть климат в Украине очень хороший, это правда. И поэтому, наверное, мы позже всех заметили, что в мире что-то происходит", – подчеркнула Краковская.

Реклама

Согласно прогнозу эксперта, так называемый климатический разлом будет проходить через Украину. Именно поэтому нашей стране нужно готовиться к обоим сценариям – либо к более влажному климату, либо к более сухому.

Краковская рассказала об одном из сценариев, согласно которому количество дней в году с температурой выше 35 градусов вырастет колоссально.

"Сейчас я могу сказать, что, наверное, этого жесткого сценария нам все же удастся как-то избежать, потому что действительно это ад. Не только для Украины, для Украины даже в меньшей степени, а для других регионов", – добавила климатолог.

Читайте такжеУченые предсказали новые катастрофические для Земли результаты таяния льдов

Как сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявлял о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

Напомним, эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.