Украину сокрушит климатический разлом: эксперт предупредила о необратимых изменениях

В Украине прогнозируют изменения климата / pixabay

Климатическая ситуация в мире определяется циркуляцией атмосферы и термодинамическими процессами.

По словам климатолога Светланы Краковской, модели прогноза погоды пока хорошо справляются и прогнозируют проявления кризиса глобального изменения погоды, рассказала она в интервью Украинской правде.

Она подчеркнула, что Украина в этом контексте занимает достаточно географически сложное положение.

"Мы на линии разграничения - там, где климат может стать сухим и влажным одновременно", - отметила эксперт.

Она напомнила, что формирование климата влияют Карпаты, где воздушные массы поднимаются вдоль гор, охлаждаются и дают больше осадков.

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Краковская также предупредила о том, что климатические изменения в Украине будут продолжаться.

"Украинские климатологи давно об этом говорят – просто нас не слышат", - добавила она.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

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В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.