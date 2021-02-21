Биолог предупредил украинцев о больших проблемах после изменения климата

Известный биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм выдал весьма пессимистический прогноз по поводу последствий от изменения климата в Украине.
Климат в пределах Украины крайне уязвим для атмосферных явлений, которые вызывает глобальное потепление на Земле. Об этом в интервью порталу Апостроф заявил американо-британский биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм.
"Украина, в частности, очень уязвима к тепловым волнам (периодические изменения температуры в среде, связанные с колебаниями температурных потоков ‒ Главред). Поэтому лето будет становиться все более засушливым и жарким. Это будет уничтожать сельское хозяйство, биоразнообразие. И это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек", ‒ рассказал биолог.
Пимм утверждает, с каждым годом лето в пределах Украины будет становиться все более засушливым и жарким, нанося неимоверный вред сельскому хозяйству и приводить к катастрофическим последствиям для жизни самих украинцев.
"Есть много вещей, которые мы можем сделать. Говорить, что мы не можем ничего изменить ‒ ошибка. Первое, что мы можем ‒ вести себя как можно более разумно в сфере энергетики. […] Мы можем отказаться от ископаемого топлива полностью - многие западные страны сейчас говорят об этом. Вторая вещь - мы можем научиться быть эффективными. Уже сейчас говорят, что в ближайшие двадцать лет мы можем отказаться от бензина и пересесть на электромобили. Люди учатся также экономить энергию. Если в США используют очень много электроэнергии в пересчете на численность населения, то в Западной Европе - значительно меньше", ‒ подытожил ученый.
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